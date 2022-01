Muriqi lascia la Lazio

Ormai ci siamo, la storia tra Muriqi e la Lazio è ai titoli di coda. L’attaccante della Lazio, sarà oggi in Spagna per le visite mediche con il suo nuovo club e per firmare il contratto che lo legherà al Maiorca in prestito oneroso con diritto di riscatto. Una storia d’amore, quella con la Lazio, mai sbocciata. Prestazioni non all’altezza ed in linea con le aspettative, ed un addio scontato.