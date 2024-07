La Roma cerca un terzino sinistro per continuare a rinforzare l’organico a Marco Baroni. Fino all’annuncio dell’acquisto di Noslin i biancocelesti erano in trattativa con il Verona per Juan Cabal, poi sfumata.

Lazio, Nuno Tavares vicino alla firma

Negli ultimi giorni la Lazio ha avuto un ritorno di fiamma con Nuno Tavares dell’Arsenal. Il portoghese classe 2000 era stato trattato già nell’estate 2021 prima dell’approdo all’Arsenal, poi nelle sessioni successive era sempre rimasto nei radar dei laziali. Lazio e Arsenal hanno trovato l’accordo per il trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Ora la società deve chiudere l’intesa definitiva con Nuno Tavares e poi dare il via alla fumata bianca.

Mancano solo gli ultimi dettagli con gli agenti del terzino sinistro portoghese, ma la Lazio conta di risolverli in giornata. Tavares è tornato all’Arsenal dall’esperienza in prestito con il Nottingham, un ruolo decisivo lo ha avuto Guendouzi per l’eccellente rapporto tra i due che sono stati compagni di squadra e che hanno avuto una trafila simile.

Con i Gunners, nella stagione 2021/22, colleziona 28 presenze tra tutte le competizioni e segna anche un gol. I londinesi l’anno successivo decidono di girarlo in prestito al Marsiglia, dove in 31 presenze mette a segno anche 6 gol.