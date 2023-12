Lazio, parla l’agente di Gila: “Felice alla Lazio, spetta a loro decidere. Lui migliorato grazie a Sarri”

Alejandro Camaño, agente di Mario Gila, parla del suo assistito e della sua possibile permanenza alla Lazio. L’agente spagnolo, ha rilasciato un intervista poi riportata da lalaziosiamonoi.it nella quale fa un riepilogo della situazione di Gila alla Lazio dopo le tante voci uscite fuori dovute allo scarso impiego del giocatore.

Lazio, ora può fare affidamento anche su Mario Gila

Il passaggio della Lazio agli ottavi di Champions League passa anche per le doti mostrate da Gila, nella sfida di martedì contro il Celtic. Infatti mister Sarri ha dovuto rinunciare all’impiego di Romagnoli e Casale a causa infortunio, quindi la scelta è caduta sul giovane Gila che fino a Sabato scorso non era mai sceso in campo. Il giocatore si è fatto trovare pronto e non viene negata la possibilità di un nuovo ciclo per Mario Gila alla Lazio. Di seguito le parole dell’agente:

“Gila è uno dei migliori difensori centrali che ci sono in Europa. Spetta alla Lazio decidere se continuerà a giocare in biancoceleste o meno. Noi siamo contenti. Grazie al suo allenatore lui è migliorato e continuerà a lavorare per crescere. Quel che è certo è che lui vuole giocare: è a disposizione del tecnico e rispetta quello che decide lui. Se Sarri considererà di poterlo usare e che gli potrà servire, ne saremo felici. Non abbiamo fretta. Mario sarà il miglior centrale d’Europa”.

“Il passaggio alla Lazio è fondamentale per la sua carriera. Nella nostra idea ci sarà un prima ed un dopo di Sarri nel suo percorso. Questo allenatore lo preparerà per un futuro importante. Con la velocità che ha Mario e con l’esperienza che accumulerà nel calcio italiano, se avrà spazio non ho dubbi che diventerà il migliore”.