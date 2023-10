Mario Gila ha chiesto la cessione alla Lazio. Il giocatore spagnolo, arrivato al club biancoceleste nell’estate del 2022, non viene impiegato da Sarri. Il difensore è un giocatore giovane e di talento, ma ha bisogno di giocare con continuità per crescere e migliorare. La Lazio, invece, ha una rosa molto competitiva nel reparto difensivo, con giocatori come Casale, Patric e Romagnoli.

Lazio, Lotito chiede almeno 6 milioni di euro

Per questo motivo, Gila ha chiesto ai biancocelesti di essere ceduto a un’altra squadra, dove possa avere più possibilità di giocare. Lotito è disposto a cedere Gila, ma solo a una cifra che ritiene congrua. Il club biancoceleste vorrebbe ricavare almeno 6 milioni di euro dalla cessione del giocatore. Al momento, ci sono due squadre interessate: Rayo Vallecano e l’Espanyol. La Lazio è in attesa di ricevere le offerte ufficiali di queste squadre, per poi decidere se accettare o meno la cessione del giocatore.