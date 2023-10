Come già raccontato nelle ultime ore, il Napoli sta provando a convincere Antonio Conte a sedere sulla panchina partenopea, dato che Garcia non sta ripagando la fiducia che la dirigenza aveva riposto in lui.

Nonostante gli sforzi di De Laurentiis e del ds Meluso, l’ex allenatore del Tottenham non sembra essere intenzionato ad accettare la proposta dei campani, che potrebbero dunque virare su Igor Tudor.

”Conte è uno che se decide una cosa la fa, ha voluto stare fermo e lo sta facendo”

Intervenuto a Vikonos Web Radio/TV, l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato del possibile approdo di Conte al Napoli, sottolineando come l’ex allenatore dell’Inter sia il migliore in circolazione. Ecco le sue parole:

“Conte è uno che se decide una cosa la fa, ha voluto stare fermo e lo sta facendo, come allenatore non si discute. Dovrebbe fare però i conti con De Laurentiis, entrambi sono uomini che non retrocedono dai loro convincimenti. Come tecnico Conte è il non plus ultra, non ha paura però di dire quello che pensa, anche il padrone del Napoli è un altro che la pensa così, quindi il gioco è tutto lì. Personalmente, comunque, avrei tenuto Spalletti e Giuntoli, trovare i loro eredi è dura, loro conoscevano l’ambiente e il presidente e nonostante tutto sono andati via. Ammiro De Laurentiis: essere dirigente di un’azienda non è facile, bisogna essere cinico nei conti e lì è bravissimo, dovrebbe invece delegare di più in ambito sportivo.”

“Comunque, se Aurelio prende Conte, ingaggia il migliore in circolazione ma deve farlo lavorare, altrimenti tra loro succederà ciò che è successo con Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Un allenatore è forte se la società è forte, ho vinto con Bigon perché lo supportavo con i giocatori, De Laurentiis dovrà fare lo stesso”.