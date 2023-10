A Formello vi è preoccupazione per la situazione contrattuale di alcuni tesserati, tra cui Felipe Anderson: il brasiliano ha un contratto in scadenza il 30 Giugno 2024 e per adesso non si sono registrati passi rilevanti per andare incontro alla richieste del giocatore da parte della dirigenza biancoceleste. L’agente del calciatore ex West Ham, che è anche la sorella, non sembra voler abbassare la richiesta di 3,5 milioni. Cifre che Lotito, come riportato da Lazionews24.com, non ha intenzione di pareggiare.

Lazio, i nodi spinosi del rinnovo

Felipe Anderson rappresenta uno dei giocatori più tecnici e qualitativamente rilevanti nella rosa della Lazio. Sarri non vorrebbe perderlo, soprattutto a Gennaio e starebbe spingendo per un accordo tra le parti che sembrava fatto già ad Aprile. Il giocatore, tornato nella capitale nel 2021, si era abbassato lo stipendio dai 3,5 ai 2,5 milioni pur di giocare nuovamente con l’aquila sul petto. La promessa, però, era un ritorno alla suddetta cifra nel rinnovo contrattuale futuro. Lotito per ora ha solamente rialzato a 3 milioni più qualche bonus e le parti sembrano molto vicine. Per questo Sarri preme per archiviare anche questa questione e pensare al campo, dove la Lazio ha bisogno di macinare gioco e punti. Le sirene arabe si fanno sempre più insistenti e Gennaio è vicino.