Lazio, primo allenamento per Gigot | Baroni prepara il suo inserimento

L'allenatore biancoceleste per la ripresa del campionato cambia gli interpreti

Dopo i due giorni di riposo dati da Marco Baroni, la squadra biancoceleste si ritroverà nel centro sportivo di Formello alle 18 con il primo allenamento per Samuel Gigot, difensore arrivato a gennaio dal Marsiglia al posto di Nicolò Casale, passato al Bologna.

Lazio, Gigot prepara l’esordio

Fondamentale sarà il lavoro dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, per il suo inserimento, con il difensore che potrà insidiare Romagnoli o Gila per un posto da titolare anche se ci sarà spazio per tutti visti i tanti impegni di questa stagione.