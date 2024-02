Lazio, pronto il rinnovo di Provedel | A breve l’incontro con l’agente

Presto in casa Lazio si discuterà del rinnovo di Provedel

La Lazio non ha fatto nessun colpo in questa finestra di calciomercato invernale, ma sta lavorando sul discorso rinnovi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, a breve ci sarà l’incontro con l’agente di Ivan Provedel per discutere del prolungamento di contratto.

Lazio, Lotito vuole blindare Provedel

Provedel guadagna poco più di 1 milione di euro a stagione con la Lazio. Il presidente Lotito però ha intenzione di blindarlo, e tuttavia per non lasciarselo scappare le cifre per un suo eventuale rinnovo sicuramente aumenteranno.