La situazione infortuni in casa Lazio trova un alleato nella pausa nazionali. Come riportato da lalaziosiamonoi.it, il periodo di stop permetterebbe un recupero più sicuro, in vista di Salerno, a due giocatore usciti malconci dal derby: Marusic e Vecino. Il terzino, già recuperato all’ultimo per il derby, ha registrato un problema alla caviglia. Il centrocampista uruguaiano, fondamentale per sostituire Luis Alberto squalificato, potrebbe invece aver riportato uno stiramento al flessore della coscia destra. A Formello, lo staff medico sembra però abbastanza ottimista per la condizione fisica di entrambi in vista del match contro la Salernitana.

La situazione di Zaccagni

Situazione e condizioni ben diverse, invece, per Zaccagni. L’ala azzurra è reduce da una distorsione al ginocchio contro il Feyenoord. Il suo recupero per Salerno sembra complesso, probabile invece poterlo rivedere nel cruciale match contro il Celtic di Champions League.