Lazio, rinnovo lontano per Inzaghi: la Fiorentina si porta avanti

Lazio, Inzaghi sempre più lontano

La Lazio e il rinnovo a Simone Inzaghi sembra una realtà sempre più impossibile e lontana. Dopo mesi dall’annuncio dell’intesa trovata, ancora non arriva nessuna firma. Uno stallo dalla società biancoceleste che potrebbe portare il tecnico all’addio. Diverse le società che avrebbero già puntato gli occhi sull’allenatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Lazio, la Fiorentina pensa ad Inzaghi

Con il rinnovo di Simone Inzaghi in standBy, la Fiorentina si muove per fare un sondaggio per il tecnico. L’allenatore è in scadenza a giugno, con la società ancora non c’è un’intesa, Lotito è in fase di stallo che spinge Inzaghi ad attendere solo fino ad aprile, poi si aprirà ad ascoltare le offerte di altre società. Inzaghi non ha nessuna intenzione di abbandonare la Lazio, ci sarà un addio soltanto se la società non vorrà più rinnovare. Tra i motivi del continuo rinvio potrebbe esserci anche quello economico. L’ultima offerta di Lotito era di 7,5 milioni per un triennale, la quale poteva arrivare anche ad 11, in base a bonus e piazzamenti tra campionato e coppe europee. Ma Inzaghi chiedeva di più. Intanto, sulle sue tracce ci sono diversi club. La prima a muoversi è la Fiorentina, pronta con un ingaggio da 4 milioni di euro. Le ultime voci danno di un interesse anche della Juventus nel caso di addio ad Andrea Pirlo. Poi c’è anche il Napoli. Le crepe tra De Laurentiis e Gattuso sono irrecuperabili. Il dopo-Gattuso potrebbe proprio essere Inzaghi, allenatore con più esperienza anche in campo europeo.