Calciomercato Milan – Pablo Caro, agente di Gaich, ha parlato del futuro del suo assistito

Pablo Caro è il procuratore di Adolfo Gaich, calciatore del Benevento che si è messo in mostra grazie al gol vittoria siglato contro la Juventus. Il calciatore argentino ha subito impressionato, ma il suo procuratore vola basso e non fa proclami importanti.

Caro ha parlato nel corso di un’intervista della crescita del suo assistito e alle offerte di mercato. “Ha segnato un gol alla Inzaghi: è stato attento e concentrato e ha sfruttato l’errore dell’avversario e ne ha approfittato. Adolfo ha qualità ma Inzaghi lo sta aiutando moltissimo”.

Sulle offerte delle big, tra cui il Milan:“Ciò che è stato detto in passato non ci interessa, non è più attuale, pensiamo solo al presente. A Benevento sta molto bene e si vuole godere il momento. I rumors non vanno alimentati adesso”.

Sul suo futuro:“Vedremo con calma, adesso pensiamo al presente. Ciò che avverrà non possiamo prevederlo. Ora vuole crescere con il suo club e conquistare la chiamata in nazionale. La priorità è il Benevento che ha creduto in lui. Non è il tipo che si ferma a compiacersi per un gol alla Juve, lui ama lavorare. Per me si può paragonare a Batistuta o a Crespo”.

Classe ’99, 22 anni appena compiuti, Gaich è arrivato a gennaio dal CSKA Mosca con la formula del prestito con diritto di riscatto, cercando fortuna e rinascita agli ordini di mister Pippo Inzaghi. Dall’alto della sua statura, ben 190 centimetri di altezza, nonostante il flop in Russia (appena un gol in 18 presenze), il talento cresciuto nel settore giovanile del San Lorenzo ha sempre avuto il gol nel sangue: dai rossoblù (7 centri in 27 gare con la prima squadra) alle Nazionali giovanili del suo Paese (14 in U20 e 6 in U23), arrivando a esordire da giovanissimo anche con la Selección Albiceleste.