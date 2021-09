Lazio Roma probabili formazioni e dove vederla: TV e streaming

Derby spettacolo quello di domenica alle ore 18 tra la squadra di Sarri e quella di Mourinho.

Primo derby di quest’anno quello che domenica vedrà affrontare la Lazio di Sarri contro la Roma di Mourinho.

La Lazio cerca punti dopo gli stop contro il Cagliari e il Torino mentre la Roma cerca 3 punti che sarebbero importantissimi in chiave morale e classifica per stare attaccati a Inter, Milan e Napoli.

Lazio – Roma, queste le probabili formazioni

Solito schieramento e stessi interpreti per le due squadre. Sarri si affida ancora una volta al suo attacco migliore con Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

In casa Roma Mourinho che non avrà Pellegrini per squalifica dovrà puntare su Mkhitaryan trequartista con El Shaarawy a sinistra. Confermato ancora Abraham davanti con Shomurodov pronto a subentrare.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

Lazio – Roma, TV e Streaming

ll derby della Capitale tra Lazio e Roma andrà in scena su DAZN. Per assistere alla gara servirà di essere muniti di una moderna smart tv, avere una console oppure dei dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Mentre su streaming la gara sarà visibile collegandosi su Pc o tablet collegandosi al sito ufficiale di DAZN.