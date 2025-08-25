Nicolò Rovella è uno dei principali giocatori della Lazio. Un giocatore importante al centro del progetto biancoceleste sia per il tecnico Sarri che per il presidente Lotito. Per l’ex giocatore della Juventus a Formello c’è un progetto speciale.

Lazio, Lotito blinda Rovella

La Lazio sembrerebbe avere le idee molto chiare nei confronti del proprio centrocampo, soprattutto nei riguardi di Nicolò Rovella. Sembra che il presidente Claudio Lotito vorrebbe proporgli al più presto un nuovo contratto fino al 30 giugno 2030.

Poteva essere una risoluzione perfetta per il periodo no della società laziale quella di vendere Rovella, ma la Lazio non ha alcuna intenzione di privarsi di Nicolò in questo mercato estivo. Lotito ha blindato il regista, e almeno fino a gennaio l’intenzione è quella di resistere ai possibili assalti della Premier League. Al momento è previsto un cospicuo rinnovo del contratto che renderà felice il giocatore che resterà in biancoceleste.