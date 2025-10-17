Maurizio Sarri si ritrova non sono ad aver iniziato una nuova stagione senza aver fatto mercato, ma dopo 6 giornate di campionato ha anche l’infermeria piena, cosa che continua a condizionare le sue scelte. Il tecnico della Lazio necessità di rinforzi, tra le priorità c’è un terzino.

Lazio, la priorità di mercato è un terzino

Maurizio Sarri si trova a fronteggiare una vera e propria emergenza sulla corsia di sinistra. L’unico giocatore a disposizione del tecnico è Nuno Tavares, una soluzione che al momento non piace molto all’allenatore anche perché il giocatore fino ad oggi ha deluso con le sue prestazioni. L’alternativa ci sarebbe, quello di spostare il mancino Adam Marusic, che è molto malleabile nel suo ruolo, tra l’altro è anche rientrato in gruppo proprio ieri pomeriggio.

Anche se Sarri avesse delle alternative, si tratterebbe comunque di una soluzioni momentanee, non definitive. La società, al riguardo, è chiamata ad intervenire sul mercato già a gennaio. L’allenatore della squadra di Formello ha già avuto modo di parlare con il diesse Fabiani sui possibili giocatori che vorrebbe inserire nel proprio organico. A gennaio la società biancoceleste avrà di nuovo modo di tornare sul mercato. In estate Sarri aveva chiesto uno tra Emerson Palmieri, Aarón Martín del Genoa e Faitout Maouassa.