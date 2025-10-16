Atalanta-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

La settima giornata di campionato Serie A Tim prevede Atalanta-Lazio domenica 19 ottobre 2025 alle ore 18 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Atalanta-Como, statistiche e probabili formazioni

L’Atalanta ha vinto 38 dei precedenti 114 match contro la Lazio in Serie A (43 vittorie, 33 pareggi) e solo contro il Bologna (39) vanta più successi nella propria storia nel massimo campionato. Tuttavia, la squadra capitolina ha vinto quattro degli ultimi nove incontri con la Dea nel torneo. Dopo il successo degli Aquilotti per 1-0 nell’ultima trasferta contro l’Atalanta in campionato, la Lazio potrebbe conquistare due successi esterni di fila contro i bergamaschi in Serie A per la terza volta nella propria storia.

L’Atalanta ha ancora qualche giorno per far recuperare i giocatori con qualche problema. Juric guarda con fiducia ai giorni, con De Ketelaere rientrato in gruppo, e Zalewski, Scamacca e Scalvini, pronti a essere reintegrati nel gruppo dopo gli stop.

A Formello un disastro dopo l’altro: Castellanos ai box per almeno un mese. Indisponibili Zaccagni, Rovella e Dele-Bashiru. Marusic, Pellegrini e Dia in dubbio.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Belahyane, Vecino, Isaksen, Noslin. Allenatore: Sarri.

Dove vedere la partita

Il match Atalanta-Lazio sarà visibile in diretta su DAZN, la piattaforma che trasmette tutte le partite della Serie A, sia in streaming che su smart TV compatibili. La gara sarà disponibile anche sui canali di Sky Sport e sul servizio streaming NOW, che ogni giornata trasmettono tre incontri in co-esclusiva.

Il match Atalanta-Lazio si potrà seguire anche in streaming tramite l’app Dazn, accessibile da Smart TV, PC, smartphone, tablet o console, oppure sui canali dedicati di Sky, anche in alta definizione.