Il mercato della Lazio a gennaio ricomincerà a muoversi. Il tecnico biancoceleste ha bisogno di rinforzi, soprattutto in fase offensiva, dove i giocatori arrancano. Al centro delle discussioni a Formello c’è la lista dei giocatori che Murizio Sarri chiede per rinforzare l’organico.

Lazio, Sarri ha due priorità per il mercato

Dopo le parole di Maurizio Sarri pronunciate a Bergamo, il rapporto tra l’allenatore e la dirigenza sembra nuovamente teso. Il tecnico messo alle strette anche sulla decisione delle cessioni, ha dichiarato: “Mi stanno dicendo che deciderò io chi è cedibile, se non mi prendono di nuovo in giro. Il mercato potrebbe essere libero.”

In un momento delicato per la Lazio, l’allenatore non riesce ad avere totale fiducia sul futuro, il mercato sarà importante per concludere al meglio il campionato. Con Lotito e Fabiani che daranno maggiore carta bianca all’allenatore, Sarri sul piano tecnico ha già individuato le priorità per il mercato invernale. All’organico occorrono con urgenza un centrocampista mezzala e un nuovo attaccante. L’allenatore continua a ritenere Basic utile ma non sufficiente per rinforzare il reparto, mentre resta da chiarire la situazione di Dele-Bashiru, ancora fuori per infortunio. In avanti, Sarri sognerebbe un profilo come Insigne, ma questa idea non convince Fabiani, orientato su giocatori giovani e di prospettiva. Inoltre, il tecnico non escluderebbe la cessione di Castellanos e Tavares, se dovessero arrivare offerte adeguate.