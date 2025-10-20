La Lazio, in un mare di difficoltà, può sorridere su alcuni aspetti importanti e da non trascurare. La Lazio ha un gran protagonista in questa stagione, anche contro l’Atalanta è stato uno dei migliori in campo. Si tratta di Ivan Provedel.

Lazio, i numeri record di Ivan Provedel

Il portiere biancoceleste anche contro la Dea (finita 0-0)ha sfoderato una prestazione straordinaria. I suoi numeri continuano ed essere record e il portiere va a confermarsi come uno dei migliori estremi difensori del campionato. Provedel è attualmente il portiere con più parate in tutta la Serie A, diventando uno dei perni principali della squadra di Maurizio Sarri.

Nella sfida della Lazio, in trasferta al New Balance Stadium, Provedel ha compiuto interventi di gran livello. Al 77’, quando si è trovato davanti ad una deviazione provvidenziale sul tiro di Lookman ha evitato un gol che era praticamente già fatto. Non solo, pochi minuti dopo si è di nuovo superato con il tiro di Krstovic. Infine, verso il finale di gara, all’81’, ha negato la gioia del gol vittoria a De Roon con un riflesso da vero campiona. Insomma, una serata da incorniciare per il 31enne italiano che, in totale, ha fatto sei parate decisive. I suoi interventi non solo hanno mantenuto un importante risultato per la Lazio in trasferta ed in un match ostico, è anche risultato il miglior portiere con i suoi numeri.