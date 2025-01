Lazio, sconfitta indolore col Braga (1-0) | Rischio derby in Europa

La Lazio perde col Braga

In trasferta sul campo del Braga arriva una sconfitta per la Lazio di Baroni. Un ko indolore per i biancocelesti che passano comunque il turno di Europa League. Lazio agli ottavi da prima, rischio derby in Europa League.

BRAGA – LAZIO 1-0: 6′ Horta (B)

BRAGA (4-3-3) Hornicek; Victor Gomez (89′ Ferreira), Paulo Oliveira, Niakaté (26′ Arrey-Mbi), Chissumba (89′ Marin); Roger Fernandes (79′ Gabri Martinez) , Gorby, Moutinho; Ricardo Horta, El Ouazzani; Gharbi. A disp.: Matheus, Tiago Sá, Bambu, Diego Rodrigues, Noro, Barbosa, Vasconcelos, Macedo. All. Carvahal

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini (88′ Zazza); Gila (71′ Dia), Dele-Bashiru; Tchaouna (66′ Isaksen), Pedro, Noslin; Castellanos (88′ Balde). A disp.: Provedel, Furlanetto, Nazzaro, Di Tommaso, Serra,. All.: Baroni.

Arbitro: John Brooks; Assistenti: Bennett – Robathan; IV Uomo: Bramall; Var: Attwell; A.Var: Pol van Boekel

Ammoniti: 69′ Gila (L)