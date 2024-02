Lazio, seduta di allenamento in vista della Fiorentina | Le ultime sugli infortunati

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio per la Lazio, dopo la vittoria contro il Torino di ieri sera per 2-0. Si fanno il conto degli infortunati e sui possibili rientri in vista della gara contro la Fiorentina.

Lazio, Sarri spera nel recupero di Vecino e Patric

Entrambi i giocatori sperano di essere a disposizione per la gara di lunedì sera importantissima per la zona Champions contro la Fiorentina. Vecino aveva avuto dei problemi nel riscaldamento nella gara contro il Bayern Monaco, Patric invece è ancora fermo per una distorsione alla caviglia e per un fastidio muscolare. Zaccagni invece che ha saltato il match contro il Torino, può rientrare tra i convocati. Verranno monitorati tutti nei prossimi giorni.