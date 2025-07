La Lazio non farà acquisti, questo è sicuro, ma proverà a trattenere i giocatori di punta per fare una grande stagione. Sulla porta, pronto all’addio, c’era Guendouzi, ma a quanto pare è bastato rivedere Sarri per ritrovare il sorriso. Guendouzi resta a Formello.

Lazio, Guendouzi resta, importante il rapporto con Sarri

In Premier League è corteggiato da anni, squadre come Aston Villa e Newcastle, sono in agguato da mesi, ma ora non sembra esserci nemmeno bisogno di spaventarsi troppo di fronte alla clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che scadrà giovedì prossimo, ovvero il 31 luglio. La presenza di Sarri in panchina ha cambiato prospettive e scenario per Guendouzi. Il giocatore ha affermato: “Con Sarri mi diverto e amo il suo gioco. Mi ha fatto crescere in carriera come con nessun altro tecnico”.

Parole che fanno sorridere alla società e ai tifosi, questo legame profondo tra allenatore e giocatore è cruciale per la Lazio, soprattutto per la stagione che inizierà a breve. Il giocatore, che ha scacciato via l’aria di crisi, attende un adeguamento del contratto, ma soprattutto dell’ingaggio. Situazione che gli è stata promessa dalla società non appena sarà possibile. Nel 2026 la società di Formello provvederà ad accontentare il francese.