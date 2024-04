Lazio, si pensa già al mercato: nel mirino il dopo Immobile

Il finale di stagione della Lazio è ancora in bilico: necessaria la qualificazione in Europa (qualsiasi) e lo spiraglio della finale di Coppa Italia persiste (più lontana dopo il 2-0 subito contro la Juve all’andata della semifinale). Quindi nell’attesa di capire come finirà sul campo, fuori dal campo i biancocelesti cominciano a muoversi per l’estate: pensano ai regali da fare al nuovo tecnico Igor Tudor.

Joel Pohjanpalo: un vichingo a Roma

Sicuramente la zona di campo dove la Lazio ha più deluso è stata dalle parti di Immobile e del neo acquisto Taty Castellanos: 10 goal in due in Serie A. Quindi tra gli obiettivi per migliorare l’organico è spuntato il nome di un attaccante: Joel Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B con il Venezia a quota 19 gol. Un suo grande estimatore è Ivan Javorcic, lo scorso anno alla guida dei lagunari e ora vice di Tudor.

Come sottolinea Il Messaggero, Pohjanpalo a Venezia ormai è un idolo, è diventato il capitano e qualche mese fa ha prolungato il contratto fino al 2027. La Lazio ha effettuato un sondaggio con il club ligure e la valutazione di 5 milioni lo rende una soluzione allettante. Ora l’obiettivo dell’attaccante è riportare a suon di gol il Venezia in A, dopodiché valuterà il grande salto.