Lazio, si raffredda la pista Whittaker | Parla il ds del club inglese

Lazio a caccia di un ultimo acquisto per Maurizio Sarri

Nelle ultime ore il Plymouth Argyle ha rifiutato un’offerta ufficiale per Morgan Whittaker. La Lazio infatti aveva provato a portare a casa l’esterno classe 2001 dalla Championship.

Lazio, salta Whittaker: rifiutata offerta da 10 milioni

“Ieri abbiamo ricevuto un’offerta ufficiale per Whittaker dalla Lazio. Dopo averne discusso internamente e con i rappresentanti del giocatore, l’offerta è stata respinta. Morgan è molto contento e non è in vendita“.

Così Neil David Dewsnip conferma l’offerta fatta dai biancocelesti, ma prontamente rifiutata dal DS del Plymouth Argyle. L’esterno infatti era uno degli obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Whittaker sta disputando un’ottima stagione con ben 15 gol e 6 assist in 28 presenze di Championship.