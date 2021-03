Lazio, Simone Inzaghi: “Domani è importante vincere”

Lazio, domani c’è l’Udinese

La Lazio, dopo la brutta eliminazione dalla Champions League ad opera del Bayern Monaco, va in trasferta ad Udine. La formazione di Gotti è in gran forma, 5 risultati utili consecutivi, per i biancocelesti non sarà facile, ma hanno bisogno di vincere per salvare la stagione. La Lazio è fuori dalle prime sei in classifica, al momento è piazzata in 7a posizione con 46 punti; distante quattro punti dalla Roma, che ne ha 50 in sesta posizione. Inzaghi presenta la sfida alla Dacia Arena di domani in conferenza stampa.

Lazio, Simone Inzaghi: “L’Udinese è in gran forma”

Simone Inzaghi in conferenza stampa presenta la sfida di domani: “Sappiamo delle difficoltà della partita che affronteremo, l’Udinese è in un ottimo stato di forma, è una squadra fisica, di qualità e molto ben allenata. Sarà una partita molto delicata per noi ma abbiamo bisogno di una vittoria dopo quella con il Crotone”. – L’allenatore continua – “La squadra è reduce da una buona partita a Monaco di Baviera, c’è stanchezza mentale perché è stata impegnativa ma sono tutti arruolabili, fatta eccezione per Luiz Felipe e Caicedo, che ha avuto un problema al piede e non sarà con noi”. Domani un traguardo importante per uno dei giocatori simbolo della Lazio, Stefan Radu. Il difensore 34enne dei biancocelesti festeggia la presenza numero 401 con la Lazio. Sul giocatore, Inzaghi dichiara: “Complimenti a Stefan, è arrivato qui che era un ragazzino e ha fatto cose molto importanti. È bello vederlo quando fa di tutto per recuperare il prima possibile. Per noi è sempre elemento molto importante”.