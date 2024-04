Lazio, situazione Luis Alberto: cosa ha detto ai compagni

Il caso Luis Alberto tiene sempre banco in casa Lazio. Le sue parole rilasciate dopo la vittoria con la Salernitana hanno portato alla reazione di società e tifosi. Il DS Fabiani ha chiarito la posizione del club con un comunicato ufficiale, e la situazione andrà risolta a fine stagione. Il Corriere dello Sport spiega che l’entourage del giocatore riferisce di non aver ancora ricevuto nessuna offerta da Qatar e Spagna, le due destinazioni più probabili. La volontà della Lazio è di vendere lo spagnolo, e non di rescindere il contratto come da lui dichiarato. Di conseguenza è necessario che arrivino delle offerte adeguate.

Le parole di Luis Alberto ai compagni

Secondo numerose indiscrezioni Luis Alberto all’interno dello spogliatoio della Lazio avrebbe confessato ai suoi compagni la possibilità di andare a giocare in un club di Doha con un ingaggio di circa 6 milioni a stagione. Tutto è ancora da definirsi, ciò che è certo è che la storia d’amore tra Luis Alberto e la Lazio meritava di concludersi in modo diverso. In totale il classe ’92 ha giocato 302 partite con i biancocelesti, segnando 51 gol e fornendo 76 assist.