Lazio, Luis Alberto ha dato l’addio definitivo | Ma può restare in serie A

Dopo la sfogo a Dazn nel post gara contro la Salernitana, continuano le polemiche per quanto riguarda il futuro di Luis Alberto soprattutto con le parole del presidente Lotito, che ha sottolineato come per partire bisogna portare una buona offerta considerato che il calciatore spagnolo ha un contratto fino al 2027 e non può partire a 0.

Lazio, tutti su Luis Alberto | Ma serve l’offerta

Diversi i club sul trequartista, dal Siviglia e Cadice fino ad arrivare a Napoli e Inter,con Inzaghi, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, potrebbe riavere con sè il calciatore classe 1992, che considera chiusa l’esperienza alla Lazio.