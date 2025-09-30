La vittoria della Lazio contro il Genoa è stata una risposta importante dalla squadra dopo i problemi iniziali. Purtroppo, nonostante il bel momento, durante il match contro i liguri, quando Castellanos ha firmato il raddoppio, c’è stato un momento di grande preoccupazione per i tifosi biancocelesti: Adam Marusic, autore dell’assist per il secondo gol, si è accasciato improvvisamente a terra, chiedendo immediatamente il cambio.

Lazio, infermeria sempre più piena

Il terzino della Lazio è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 30 minuti di gioco, situazione che non fa sorridere il tecnico che si ritrova con un nuovo infortunio da affrontare. A quanto pare il giocatore avrebbe avvertito un risentimento legato a una vecchia cicatrice muscolare.

La situazione dell’infermeria, peggiora. Dal momento in cui sembrava tutto in via di miglioramento, le condizioni tornano a farsi complesse. Maurizio Sarri dovrà fronteggiare l’assenza di Marusic che va ad unirsi ai già fermi Vecino e Dele-Bashiru, Luca Pellegrini e Mario Gila.