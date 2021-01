Lazio, tensione a Formello: divergenze d’opinioni tra Lotito e Tare

Lazio, che succede a Formello?

La Lazio è in difficoltà. L’andamento altalenante dei biancocelesti ha fatto sì che si allontanassero sempre di più dalla zona alta della classifica, la Champions League è troppo distante. Inzaghi e i suoi uomini hanno chiuso l’anno con una brutta sconfitta contro il Milan, mentre hanno ripreso il 2021 con un amaro pareggio contro il Genoa.

Lazio, alta tensione tra Tare e Lotito

Diverse le gare dove avrebbero potuto fare di meglio e mantenere il ritmo anche in campionato oltre che in Champions. Ma il concentrarsi sulla qualificazione ai quarti ha tolto molto ai ragazzi di Inzaghi. Al momento, in classifica, si alloggia in nona posizione con 22 punti. Non benissimo, visto che si sono distanziati troppo dagli obiettivi stagionali. In seguito al momento non facile della squadra, ad essere messi in discussione non sono certo giocatori ed allenatore, ma la tensione si è sviluppata tra il Presidente e il diesse, così come riporta il Corriere dello Sport, in quanto l’albanese è stato messo in discussione proprio da Lotito, durante la riunione per un vertice sul mercato. Il Presidente biancoceleste ha contrattato con Preziosi la partenza del difensore slovacco, Vavro, situazione per il quale Tare non era d’accordo. Nata la discussione tra i due, il Presidente Lotito avrebbe poi abbandonato Formello abbastanza infuriato.