Lazio, Tudor lavora sulla difesa a tre | Si rivedono Rovella e Patric

La Lazio ha svolto il primo e unico allenamento della giornata in tarda mattinata con Tudor che sta provando con insistenza il 3-4-2-1 tramite degli allenamenti tattici e svolgendo partitelle al termine della seduta con i ragazzi della Primavera in attesa che rientrino i nazionali.

Tudor ritrova Rovella e Patric

Buone notizie per Igor Tudor che ritrova parzialmente Rovella e Patric anche se non ancora in grado di lavorare in gruppo ma per loro solamente delle corse intorno al campo. Gli unici due assenti, invece, all’allenamento odierno erano Provedel e Pellegrini alle prese con i rispettivi programmi di recupero.