Lazio, Vecino sempre più ai margini I Le ultime

Il centrocampista ex Inter è sempre più ai margini del progetto Sarri. Dopo lo scontro in allenamento, arriva l'esclusione per il match di Coppa Italia contro il Genoa.

Il caso Vecino è ormai scoppiato definitivamente in casa Lazio: il centrocampista uruguaiano, come riportato da Tuttomercatoweb.com, non è stato convocato per il match di Coppa Italia contro il Genoa in scena all’Olimpico. Era una notizia sospettabile dopo che ieri mattina l’ex Inter si è allenato da solo, per poi non prendere parte alla rifinitura con il resto della squadra. I motivi che aleggiano dietro a questa netta decisione sarebbero di natura comportamentale: Vecino avrebbe mancato di rispetto ad un membro dell’area tecnica. Decisione che era stata già anticipata dalle parole di Lotito:” Ora va preso qualche provvedimento“.

Vecino, l’evolversi della situazione

Il classe’91, dopo aver disputato i minuti finali del match contro il Cagliari, avrebbe assunto dei comportamenti poco edificanti nell’allenamento di domenica. L’ufficio stampa biancoceleste ha fatto presenta che l’esclusione del giocatore è stata condivisa anche da Sarri, ma per ora non si conoscono ulteriori dettagli. Il giocatore e il suo agente non hanno rilasciato dichiarazioni e la dirigenza laziale non si è sbilancia più di tanto con i media. Vecino potrebbe a questo punto rientrare per la prossima sfida di campionato oppure essere definitivamente tagliato fuori, aspettando un’offerta giusta per Gennaio.