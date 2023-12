Cosa è successo a Felipe Anderson? Da quando è tornato alla Lazio, Felipe Anderson ha giocato 117 partite consecutive con l’aquila sul petto senza saltarne nemmeno una. Tuttavia, le sue prestazioni sono cambiate drasticamente nelle ultime settimane e il suo atteggiamento non è piaciuto ai tifosi. Nonostante ciò, Pipe ha segnato un gol e fatto sei assist in questa stagione e ha partecipato a sette reti per i biancocelesti. Tuttavia, non è solo una questione di numeri, ma di prestazioni e di ciò che si vede in campo.

Interesse della Juventus per il centrocampista brasiliano

Il problema numerico, però, è il contratto del numero 7, che scade a giugno. Un accordo sembrava imminente, ma la società ha deciso di soprassedere per aspettare segnali dal giocatore. Nel frattempo, però, il quotidiano “Il Messaggero” ha pubblicato un articolo straordinario. Anche la Lazio teme che la Juve sia sulle tracce del giocatore. I bianconeri sono quindi pronti a portarlo via ai biancocelesti acquistandolo gratuitamente a giugno. Tuttavia, visto il rapporto con Felipe Anderson e l’attaccamento all’ambiente, sarebbe davvero una beffa.