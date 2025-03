Lazio – Viktoria Plzen, le probabili formazioni e dove vederla

Dopo la battaglia in Repubblica Ceca, la Lazio è pronta ad ospitare il Viktoria Plzen all’Olimpico per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dall’1-2 dell’andata in favore dei biancocelesti, privi di Gigot e Rovella per squalifica. Baroni recupera Castellanos, provato addirittura tra i titolari ma in ballottaggio con Dia, mentre a centrocampo Vecino dovrebbe affiancare Guendouzi. In forte dubbio Nuno Tavares, al suo posto scalpita Lazzari; possibile maglia da titolare per Pedro accanto a Zaccagni e Isaksen. Nel Plzen, Koubek si affida a un 3-4-2-1 con Sulc e Durosinmi pronti ad agire dietro all’unica punta Vydra. La partita, in programma alle ore 18:45 di giovedì 13 marzo, sarà visibile su Sky al canale 253; in streaming, la partita sarà disponibile su Sky Go e NOW.

Lazio – Viktoria Plzen, le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc, Durosinmi; Vydra. All. Koubek