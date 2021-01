Lazio, visite mediche per Musacchio: manca solo la firma

Musacchio è alla Paideia per le visite mediche

Mateo Musacchio ha lasciato il Milan, il suo trasferimento alla Lazio è ormai cosa fatta. Mancano solo gli ultimi dettagli e la firma. La trattativa, tra l’agente del difensore, Marcelo Lombilla, e Igli Tare è arrivata in poco tempo, passando subito a definire i dettagli e a far partire il giocatore diretto alla clinica Paideia, dove sta sostenendo già le visite mediche.

I dettagli dell’acquisto biancoceleste

Il trentenne argentino, ex Villarreal e River Plate, secondo quando si apprende su La Gazzetta dello Sport, andrà alla società capitolina fino al termine della stagione in corso. La Lazio corrisponderà al Milan un indennizzo da un milione di euro. La società di Lotito al difensore ha offerto, nei sei mesi, 700mila euro, più opzione per altre due stagioni con i biancocelesti. Tutti d’accordo per l’affare che si concluderà con la firma alla fine delle visite mediche che sono in corso in questa mattinata.