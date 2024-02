Lazio, Zaccagni torna a disposizione di Sarri | Ora serve il rinnovo

Buone notizie per Sarri che ha ritrovato Mattia Zaccagni dopo il lungo infortunio. L’ex Verona ha svolto, nella giornata di ieri, la seduta d’allenamento insieme ai compagni ma difficilmente può rientrare tra i convocati per la trasferta di Torino. Quasi sicuramente, invece, potrà essere a disposizione per la sfida di lunedì al Franchi contro la Fiorentina.

Rinnovo Zaccagni, cosa succede?

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Zaccagni è in scadenza a giugno 2025 ma nell’ultimo incontro avvenuto la scorsa estate le parti erano molto distante. Ciò è rimasto tale tutt’ora ma Lotito e Fabiani contano di poter trovare l’accordo entro fine stagione. L’esterno vuole restare in biancoceleste ma prima serve trovare l’accordo per il rinnovo.