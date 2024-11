Juventus, per Thiago Motta si prospetta un mese decisivo

Ieri, al centro sportivo della Juventus non si è registrato alcun problema fisico per i giocatori anche se molti giocatori restano impegnati in nazionale. Dopo l’ultima sessione di allenamento, Thiago Motta ha deciso di concedere tre giorni di riposo alla squadra, con il rientro previsto per lunedì. Da quel momento inizieranno le sedute per prepararsi a un mese decisivo. A cosa si riferisce il “mese decisivo”? Alle nove partite che aspettano la Juventus nelle prossime settimane, le ultime della stagione 2024 in cui il mercato non apporterà modifiche alla rosa. Infatti, fino alla sfida contro la Fiorentina del 29 dicembre, il tecnico bianconero dovrà fare affidamento sul gruppo a sua disposizione.

Il primo match di questa serie di nove è tutt’altro che semplice. Sabato 23 novembre, con calcio d’inizio alle 18:00, la Juventus sarà ospite al Meazza per affrontare il Milan, in una partita che rimarrà sicuramente nella memoria del popolo juventino per il recente spettacolare 4-4 contro l’Inter, dove la squadra ha recuperato una partita che sembrava ormai persa, grazie anche a una doppietta da incorniciare di Yildiz nei minuti finali.

Thiago Motta e l’incerto ritorno di Nico Gonzalez

Per la partita contro i rossoneri, Motta non potrà probabilmente contare su Nico Gonzalez, che è infortunato dal 2 ottobre, quando si è fermato per una lesione al muscolo retto femorale della coscia destra. Inizialmente si pensava che potesse tornare per il derby, ma alla fine ha dovuto saltarlo. Ora, per il prossimo match contro il Milan, la sua disponibilità è ancora incerta. Il suo recupero, dopo una serie di piccoli infortuni, richiede ancora un po’ di tempo per garantirgli la condizione ottimale e il totale recupero, in modo da evitare ulteriori problemi. Per il momento, quindi, bisognerà attendere ancora una partita prima di rivederlo in campo.

In compenso, potrebbe esserci il ritorno di Douglas Luiz, che aveva dato forfait per il derby a causa di un problema fisico, pur non grave, ma sufficiente a impedirgli di essere convocato.

La Juventus, dunque, si prepara ad affrontare un inizio di campionato tutt’altro che facile. La sfida con il Milan è solo il primo di una serie di impegni intensi che culmineranno con la semifinale di Supercoppa, prevista per il 3 gennaio contro lo stesso Milan in Arabia Saudita (l’altra semifinale vedrà contrapposte Inter e Atalanta, con la finale il 6 gennaio). Quello di sabato sarà un importante anticipo, un’opportunità per entrambi i tecnici, Motta e Fonseca, per cominciare a studiarsi in vista della Supercoppa. Per la Juventus, la vittoria di questo trofeo manca dal 2021, quando la squadra allenata da Andrea Pirlo trionfò contro il Napoli di Gattuso grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Morata.