Le formazioni di Genoa-Inter. Conte si affida a Lukaku

Inter in campo col Genoa, i nerazzurri si affidano in attacco alla coppia Lukaku-Lautaro Martinez, in difesa spazio a Ranocchia. Ancora in campo dal 1′ Eriksen.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Badelj, Radovanovic, Behrami, Czyborra; Pandev, Pjaca. ALL:: Maran. A disp.: Paleari, Marchetti, Goldaniga, Biraschi, Luca Pellegrini, Rovella, Melegoni, Zajc, Shomurodov, Asoro, Parigini, Scamacca.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. ALL.: Conte. A disp.: Padelli, Stankovic, De Vrij, Moretti, Kolarov, Vezzoni, Squizzato, Sensi, Vidal, Satriano, Pinamonti.