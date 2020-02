Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN

Dopo la vittoria per 2-3 sul campo del Genoa, ecco le parole del mister biancoceleste Simone Inzghi ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che qui a Marassi non sono mai partite semplici, abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra in salute. In qualche occasione dovevamo essere più lucidi. Vavro è un ottimo giocatore, sta imparando bene e si è fatto trovare pronto. Acerbi ha avuto un problemino durante l’allenamento, abbiamo preferito non rischiarlo dopo il riscaldamento, quando ha accusato un affaticamento.” Risponde anche ai commenti su Milinkovic Savic e Luis Alberto, il mister laziale: “Alla base dei nostri equilibri c’è il sacrificio di tutta la squadra. Milinkovic-Savic e Luis Alberto stannoo facendo davvero tantissimo. Per chilometri percorsi, Milinkovic-Savic è tra i primi del campionato. Per merito del Genoa ci siamo un pochettino abbassati, abbiamo imparato molto da queste situazioni.”