Le probabili formazioni di Roma-Torino

Si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma la gara valida per la diciottesima giornata di Serie A, che vede sfidarsi Roma e Torino. I giallorossi, guidati da Fonseca, vogliono portare a casa i tre punti per continuare a inseguire i biancocelesti, che dopo la vittoria con il Brescia in zona Cesarini, si avvicinano ancora di più alla vetta della classifica, che ora dista solamente tre punti, in attesa dei match di Inter e Juventus. Dall’altra parte invece, c’è un Torino che deve dare una svolta alla stagione, e per farlo, servono punti e vittorie. Motivo per cui dovremmo assistere a una gara frizzante, con tanti goal e azioni pericolose. Di seguito le probabili formazioni di Roma-Torino.

Probabili formazioni Roma

In porta per Paulo Fonseca ci sarà Pau Lopez. In difesa torna Florenzi, insieme ai centrali Smalling e Mancini, con Kolarov a sinistra. Centrocampo formato da Diawara, Veretout e il gioiellino Zaniolo, in stato di grazia. Lorenzo Pellegrini e Perotti agiranno dietro all’unica punta dei giallorossi, Edin Dzeko.

QUI TORINO

Per Walter Mazzarri invece in porta c’è il solito Sirigu. Difesa a tre formata da Izzo a centrosinistra, Nkolou al centro e Djidji al centrodestra. A centrocampo c’è De Silvestri come esterno di destra, Lukic e Rincon al centro, Laxalt a fare l’esterno sinistro. Verdi e Berenguer agiranno invece alle spalle dell’unica punta, che è ovviamente quella del gallo Belotti.

Dove seguire Roma-Torino

La partita sarà visibile sulla piattaforma di Dazn sul canale Dazn1, raggiungibile da Computer, Tablet, Console, Smartphone e dagli abbonati Sky. Calcio d’inizio fissato alle 20:45. Ad arbitrare il match ci sarà l’arbitro Di Bello di Brindisi. Entrambe le squadre cercheranno di portare a casa l’intera posta, nella speranza di smuovere la classifica con una vittoria che potrebbe risultare davvero pesantissima. A spuntarla sarà sicuramente chi avrà più voglia di portare a casa la vittoria.