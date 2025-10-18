Le ultime dall’Olimpico su Roma – Inter | Le formazioni

Roma – Inter, esame per due. Giallorossi e nerazzurri alla prima prova di maturità, la formazione di Gasperini vuol confermarsi sorpresa di inizio e mantentere la vetta della classifica, di fronte i nerazzurri di Chivu desiderosi di agguantare i capitolini.
Le probabili formazioni di Roma – Inter
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu