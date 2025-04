Lecce – Como, le probabili formazioni e dove vederla

La Serie A non si ferma nemmeno durante il weekend pasquale: Lecce – Como, infatti, apre la trentatreesima giornata di campionato. I salentini devono vincere se vogliono tenersi alla larga Venezia ed Empoli, mentre i lariani possono ambire a un tranquillo finale di stagione. Giampaolo deve fare a meno dell’infortunato Jean in difesa, ma Guilbert è pronto per sostituirlo; a centrocampo il favorito è Ramadani, mentre in attacco salgono le quotazioni di Pierotti e Tete Morente a sostegno di Krstovic. Nel Como dovrebbe tornare titolare Nico Paz, con Diao e Ikoné (favorito su Strefezza) sulle fasce. Fabregas, inoltre, deve sciogliere il rebus formazione: nel caso in cui Paz fosse schierato come falso nove, Perrone troverebbe posto in mediana, altrimenti Douvikas verrebbe schierato come prima punta e l’argentino verrebbe spostato sulla trequarti. La partita, in programma sabato 19 aprile alle 15:00, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Lecce – Como, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Caqueret; Ikonè, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas.