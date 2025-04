Lecce – Como, le ultimissime sulle formazioni

Giampaolo perde Jean. Il tecnico giallorossi si affida a Baschirotto e Gaspar al centro della difesa, sostenuti da Guilbert e Gallo. In mezzo al campo Coulibaly e Ramadani con Halgason. In avanti il tridente composto da Pierotti e Morente ai lati di Krstovic. Nel Como c’è Douvikas come terminale offensivo. Sulla trequarti il grande ex della gara: Strefezza.

LECCE (4-3-3):Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas.