Lecce-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

Scontro salvezza al Via del Mare tra Lecce ed Empoli. Non ci sarà lo squalificato Krstovic

La 32ª giornata ci regala uno scontro salvezza che è vietato da fallire per Lecce ed Empoli. Il club pugliese è rimasto a secco nelle ultime tre gare casalinghe e ha segnato solo due gol nelle ultime otto partite mentre i toscani hanno ottenuto 15 punti su 15 partite giocate in trasferta in questa Serie A. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 13 aprile alle ore 15.

Probabili formazioni Lecce-Empoli

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Sansone, Piccoli. All. Gotti

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola