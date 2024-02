Lecce-Inter, che poker per i nerazzurri di Inzaghi (0-4) | Scudetto sempre più vicino

E’ un’Inter travolgente quella che passa al Via del Mare contro il Lecce battendo per 4-0 la squadra di D’Aversa. I nerazzurri di Inzaghi passano già in vantaggio al 15′ con Lautaro Martinez, con Asllani che imbecca bene l’argentino che deve spingerla solo in porta. Primo tempo equilibrati per i nerazzurri che sfiorano più volte il raddoppio sia con l’argentino che con Sanchez, l’uomo più pericoloso.

Lecce-Inter, i nerazzurri dilagano nel secondo tempo

Il Lecce non ci sta e sotto di un gol vuole riaprirla anche se nella ripresa l’Inter ingrana la marcia e prima raddoppia al 54′ grazie a Frattesi, che due minuti più tardi serve Lautaro Martinez che batte ancora una volta Falcone e porta i nerazzurri sul triplo vantaggio. Con il risultato in cassaforte Inzaghi opta per un altro po’ di turnover visto il recupero di San Siro contro l’Atalanta anche se i nerazzurri non si fermano più e 67′ siglano il poker con de Vrij su calcio d’angolo. Con questa vittoria i nerazzurri confermano il +9 sulla Juventus aspettando proprio la sfida di mercoledì di San Siro contro l’Atalanta.

Tabellino di Lecce-Inter:

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 59 Touba, 25 Gallo; 29 Blin, 20 Ramadani (dal 34′ st Berisha), 8 Rafia; 7 Almqvist (dal 32′ st Oudin), 91 Piccoli, 11 Sansone. A disp.: 40 Samooja, 98 Borbei, 9 Krstovic, 10 Oudin, 12 Venuti, 16 Gonzalez, 18 Berisha, 22 Banda, 23 Esposito, 45 Burnete, 50 Pierotti, 77 Kaba. All. D’Aversa

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi (dal 30′ st Akinsanmiro), 21 Asllani (dal 10′ st Barella), 22 Mkhitaryan (dal 19′ st Klaassen), 32 Dimarco (dal 30′ st Buchanan); 10 Lautaro Martinez (dal 19′ st Arnautovic), 70 Sanchez. A disp.: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 28 Pavard, 36 Darmian, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 95 Bastoni. All. Inzaghi

Reti: 15′ pt Lautaro, 9′ st Frattesi, 11′ st Lautaro, 22′ st De Vrij

Ammoniti: Sansone, Asllani, Mkhitaryan

Recupero: 2′ pt, 0′ st