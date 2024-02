Lecce-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Un’Inter in fuga cerca tre punti al Via del Mare contro il Lecce. Archiviata l’andata degli ottavi di Champions vinta per 1-0 contro l’Atletico Madrid, Inzaghi vuole un’altra vittoria ma lo dovrà fare senza alcuni titolari. Il Lecce tenterà l’impresa davanti ai propri tifosi che come ribadito in conferenza stampa da mister D’Aversa, il colpaccio non è impossibile. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN domenica 25 febbraio alle ore 18.

Probabili formazioni di Lecce-Inter

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi