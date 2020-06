Lecce-Milan, 1-4: i rossoneri espugnano il Via del Mare. Risultato tabellino ed Highlights

Lecce-Milan Tabellino Highlights: il match finisce 1-4

Il Milan vince 1-4 con il Lecce al Via del Mare nella gara valida per la 27° giornata di Serie A. Rossoneri in vantaggio al 26′ grazie al gol di Castillejo. Calhanoglu pesca lo spagnolo all’interno dell’area ed il suo tiro si insacca preciso all’angolino basso di sinistra alle spalle di Gabriel. Al 36′ alla squadra di Liverani viene annullato dal Var un gol di Meccariello per fuorigioco. Nella ripresa la partita prende quota. Al 55′ rigore per il Lecce. Si incarica del tiro Mancosu e il match va sull’1-1. Ma i ragazzi di Pioli non ci stanno e nel giro di due minuti segnano due volte. Al 55′ Bonaventura ribatte in rete davanti alla linea di porta dopo un rimpallo fortunato finito proprio sui suoi piedi. Un minuto dopo Rebic viene lanciato da Calhanoglu, si fionda in area e fa secco il portiere con un gran tiro nel sette. Al 72′ il poker. Conti telecomanda la palla sulla testa di Leao, che ha il facile compito di segnare a porta vuota. La partita finisce qui. Lecce-Milan 1-4

Marcatori: 26′ Castillejo, 54′ Mancosu rigore, 55′ Bonaventura, 57′ Rebic, 72′ Leao

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu (88’Shakov); Falco, Saponara (89’Vera); Lapadula (46’Babacar). Non entrati: Radicchio, Paz, Majer, Rossettini, Vigorito, Colella, Maselli, Rimoli, Chironi. Allenatore: Liverani.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma II; Conti, Kjaer (40’Gabbia), Romagnoli, Hernandez; Kessie (89’Paquetà), Bennacer; Castillejo (68’Saelemaekers), Bonaventura (89’Biglia), Calhanoglu; Rebic (68’Leao). A disposizione: Begovic, Donnarumma I, Calabria, Laxalt, Krunic, , Colombo, Maldini, All.: Pioli.

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Lucioni, Gabbia

Espulsi: –

Gli Highlights