D’Aversa rivoluziona l’undici di partenza in vista della sfida contro il Parma. Pochi i titolari in campo nei salentini: confermati soltanto Pongracic, Gallo, Ramadani e Strefezza. In porta spazio a Brancolini, vice di Falcone, difesa con Touba e Venuti come novità. A centrocampo la sorpresa è il giovane albanese Berisha, accanto al connazionale Ramadani e Oudin. In attacco Sansone e Piccoli, autore della rete del pareggio a Udine.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Brancolini; Venuti, Pongracic, Touba, Gallo; Berisha, Ramadani, Oudin; Sansone, Piccoli, Strefezza. All. D’Aversa.

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Coulibaly, Osorio, Delprato, Zagaritis; Estevez, Hernani; Mihaila, Sohm, Begic; Colak. All. Pecchia.