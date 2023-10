Ottava giornata di Serie A: al Via del Mare di Lecce arriva il Sassuolo, questa sera alle 20.45. Giallorossi a caccia di una vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus e Napoli nelle ultime giornate disputate; neroverdi pronti a riscattare lo 0-1 subito lunedì contro il Monza. Nelle due precedenti gare in terra salentina, nella massima serie, i padroni di casa non sono mai riusciti a prevalere sulla formazione emiliana: nel 2019, prima sfida in assoluto, hanno ottenuto un pareggio nel rocambolesco 2-2, nella passata stagione, invece, sono stati superati per 0-1 con rete del norvegese Thorstvedt. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: