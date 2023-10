Lecce e Torino in campo per la decima giornata di Serie A, questo pomeriggio alle 18 al Via del Mare di Lecce. Salentini, reduci da due pareggi contro Sassuolo e Udinese, mancano la vittoria da quattro giornate; Torino di Juric, sconfitto nelle ultime due gare, occupa il quattordicesimo posto in classifica con 9 punti. L’ultimo precedente, risalente a marzo, ha portato i granata a imporsi sui giallorossi per 0-2 con Singo e Sanabria. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.