Formula 1, da Leclerc assist a Vettel

“Vettel? Sarei felice se restasse, abbiamo un ottimo rapporto anche se da fuori non sembra. Ma tocca alla Ferrari decidere, per me chiunque arrivi è il benvenuto. Il mio lavoro è adattarmi a chi ci sarà, chiunque sia. Da un compagno impari sempre“. Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, nel corso di un colloqui con il Corriere della Sera, parlando del futuro del campione tedesco a Maranello.

Leclerc e la quarantena

“Questi videogame aiutano a tenere in esercizio i riflessi, sono l’unica cosa che si può guidare adesso e la più vicina alla realtà. Sarò più pronto quando partiremo”. Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, nel corso di un colloqui con il Corriere della Sera, a proposito delle due vittorie nei Gp virtuali organizzati dalla Formula 1 visto lo stop alle gare reali. “Sono contento di regalare qualche sorriso a chi si annoia. Abbiamo pure raccolto fondi per la lotta al virus”, aggiunge. Leclerc generoso e pronto a tagliarsi il contratto appena firmato: “È una cosa normale da fare in un contesto così”.

ph: Scali