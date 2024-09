LEga BKT: in coso le elezioni per il Presidente, restano in corsa Balata e Veltroni. Torna in gioco Sky?

LEga BKT: in coso le elezioni de Presidente, restano in corsa Balata e Veltroni. Torna in gioco Sky?

In Lega calcio di Serie B è in corso la prima votazione per l’elezione del presidente. In corsa restano solo in due visto che ha ritirato la propria candidatura l’ex campione del Mondo ’82 Beppe Dossena. Restano in corsa il manager Vittorio Veltroni e il presidente uscente Mauro Balata. Per l’elezione serviranno almeno 14 voti su 20 nelle prime due tornate, dalla terza votazione in poi ne basteranno invece 11.

Il nuovo Presidente potrebbe, con molta probabilità riaprire il discorso dei diritti televisivi, che potrebbero essere assegnati nuovamente in co esclusiva con DAZN a Sky.