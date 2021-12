Legavolley femminile, i risultati della 10 giornata

Conegliano prosegue nella sua marcia in vetta

Con un secco 3-0 (due set sono finiti 25-13) Conegliano si sbarazza di Perugia con Paola Egonu che, nonostante i tanti rumors di mercato, non si lascia distrarre e sfodera una prestazione da migliore in campo con 16 punti complessivi. Bene anche Novara e Monza che vincono 3-0 contro Vallefoglia e Firenze, mentre Busto Arsizio ha dovuto faticare contro il fanalino di coda Trento che era passato in vantaggio per 2-0 prima di perdere al tie-break con Lucia Bosetti, entrata nel secondo set, che è stata una delle protagoniste della rimonta.

Lega volley femminile, tutti i risultati della decima giornata di campionato

Sabato 4 dicembre

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (25-13,25-23,25-13)Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (27-25, 25-16, 25-17)

Volley Bergamo 1991 – Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (25-23, 20-25, 29-31, 19-25)

Domenica 5 dicembre

Vero Volley Monza – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-18, 25-22, 25-17)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Bosca S.Bernardo Cuneo 1-3 (24-26, 26-24, 17-25, 23-25)

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (21-25, 23-25, 25-18, 27-29)

Delta Despar Trentino – Unet E-Work Busto Arsizio 2-3 (25-18, 25-16, 16-25, 16-25, 11-15)